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В Перми из автобуса выпал пьяный пассажир

Вчера, 19:56

2 февраля в Перми из автобуса выпал пьяный пассажир. Об этом сообщил корреспондент местного интернет-ресурса.

 Несчастный случай, по информации свидетелей происшествия, произошел вечером сразу после часа пик рабочей перевозки. Нетрезвый молодой человек не попал ногой на ступеньки и «карандашом» упал на бордюр автобусной остановки.

Болевой шок не отрезвил пострадавшего. Когда его подняли и убрали с проезжей части, нетрезвый горожанин стал вести себя неприлично. Ненормативная лексика в адрес подъехавших полицейских перемежалась с угрозами врачам скорой помощи, которые долго не могли уговорить пьяницу сесть в машину.

В конце концов, общими усилиями полицейских и докторов, его удалось водворить в салон скорой помощи и отвезти в больницу для оказания оперативной помощи.

Пермь лидирует среди областных центров федерального округа по ДТП, связанным с пешеходами, которые находятся в нетрезвом состоянии.


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