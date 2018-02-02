Вчера, 19:56

2 февраля в Перми из автобуса выпал пьяный пассажир. Об этом сообщил корреспондент местного интернет-ресурса.

Несчастный случай, по информации свидетелей происшествия, произошел вечером сразу после часа пик рабочей перевозки. Нетрезвый молодой человек не попал ногой на ступеньки и «карандашом» упал на бордюр автобусной остановки.

Болевой шок не отрезвил пострадавшего. Когда его подняли и убрали с проезжей части, нетрезвый горожанин стал вести себя неприлично. Ненормативная лексика в адрес подъехавших полицейских перемежалась с угрозами врачам скорой помощи, которые долго не могли уговорить пьяницу сесть в машину.

В конце концов, общими усилиями полицейских и докторов, его удалось водворить в салон скорой помощи и отвезти в больницу для оказания оперативной помощи.

Пермь лидирует среди областных центров федерального округа по ДТП, связанным с пешеходами, которые находятся в нетрезвом состоянии.