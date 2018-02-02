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В Ленобласти на обочине в свалке обнаружили судебные документы

Вчера, 19:44

«Пригородное ДРСУ №1», обслуживающее часть дорог Всеволожского района вблизи поселка Морозовка в Леонбласти, во время ликвидации незаконной свалки бытового мусора обнаружило журнал судебных телефонограмм Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга и накладные на оплату топлива.

По сообщению «Ленавтодора», по предварительной версии, свалка была оставлена компанией, занимающейся платной утилизацией мусора. Однозначно, документы могут содержать персональные данные и должны утилизироваться специальным образом. ДРСУ обратилось в природоохранную прокуратуру для поиска создателя несанкционированной свалки.


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