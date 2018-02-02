В Курском цирке сбежал артист-лабрадор

Сегодня, 18:13

В Курском цирке произошло ЧП. Звезда арены, черный лабрадор, сбежал в неизвестном направлении. Имя пропавшего артиста Грей и у него облезлый нос.

Администрация Курского цирка сообщила местным жителям о том, что у них в канун Нового года пропал главный артист программы «Джамели», черный лабрадор. Пес убежал во время прогулки в неизвестном направлении. Сначала собаку искали ее владельцы, но потом уже подключились и все артисты цирка.

Гениальный четверолапый актер отзывается на кличку Грэй, но сам весь чисто черного окраса. Говорят, что по собаке сразу заметно, что он натренирован, так как он каждый раз прислушивается к человеческому голосу. Также есть одна особая примета – у Грэя облезлый нос. Возраст собаки относительно молодой - 5-6 лет. Всех, кто может видел или знает какую-то информацию о пребывании сбежавшего циркача, просят сообщить в отдел культуры Курска.