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Калининградцу просверлили два здоровых зуба вместо больного. Житель Калининграда явился в Светлогорский суд с заявлением о том, что хочет подать в суд на одну из стоматологических больниц города.

При опросе полиция выявила, что прошлым летом 2017 года мужчина обратился в одну из медицинских стоматологических клиник с жалобой на больной зуб.

Стоматолог, не жалея мужчину и его зубы, просверлила ему сразу несколько зубов, которые были здоровые и не нуждались в лечении. Когда мужчина понял, что что-то не так и стоматолог нанесла вред его как физическому, так и моральному здоровью, ведь поход к стоматологу требует много смелости и нервов, сразу пожаловался администрации больницы. Однако, там ему ничего не ответили и не оставили мужчине никаких вариантов, кроме как подать на стоматологию в местный суд.

По подсчетам истца, компенсация физического и морального ущерба и штраф вместе с оплатой судебных расходов должны составлять двести тысяч рублей. Именно такая сумма и фигурирует в заявлении пострадавшего.