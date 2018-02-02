Под Калугой семиклассник в школе ранил ножом приятеля

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Под Калугой семиклассник ранил во время нахождения в школе №1 своего приятеля ножом. Это произошло в городе Спас-Деменск 2 февраля.

Инцидент случился до начала занятий в кабинете, где должны были начаться занятия. Педагога на тот момент в кабинете не оказалось. Женщина вышла в учительскую за журналом.

Сообщение распространено пресс-службой регионального СК. Подросток, согласно предоставленной информации, смог оттолкнуть своего обидчика и убежать. Тот, в свою очередь предпочёл выпрыгнуть из окна. Помещение, где случился инцидент, находилось на третьем этаже.

Сейчас нападавший на больничной койке в местном медучреждении. Врачи подозревают у него перелом позвоночника. Подростку оказывается вся необходимая помощь.

Странным является то, что, по данным следствия, между этими подростками никогда особых конфликтов не наблюдалось.

Инициатор нападения на своего одноклассника ранее был замечен в том, что избегал любых контактов со сверстниками. До данного нападения ни один из них не состоял на профилактическом учёте.