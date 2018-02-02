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Вологжанка чуть не погибла из-за поломанного лифта. Врачи вместе с пациенткой застряли в лифте по пути в транспорт "скорой помощи".

В городе Вологда произошел скандальный случай: в одном из домов врачи были не в состоянии оказать экстренную помощь пациенту, потому что застряли в лифте. Пациентка находилась без сознания. Случай произошел буквально два дня назад - лифт просто застрял между этажами, а женщина была на грани жизни и смерти. В кабине пациентка находилась вместе с врачами, однако у них не было нужного оборудования чтобы оказать женщине помощь. У вологжанки случился гипертонический криз, поэтому ей срочно нужна была госпитализация.

У лифтеров заняло около сорока минут чтобы достать врачей и бедную женщину, которая все это время просто лежала на полу подъемника.

Родственники пострадавшей написали заявление в департамент здравоохранения и в прокуратуру города. Жители этого дома уже не раз жаловались на неисправное состояние лифта, однако никаких действий не предпринималось.