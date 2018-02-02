VistaNews.ru


Вологжанка чуть не погибла из-за поломанного лифта

Сегодня, 17:41

Вологжанка чуть не погибла из-за поломанного лифта. Врачи вместе с пациенткой застряли в лифте по пути в транспорт "скорой помощи". 

 В городе Вологда произошел скандальный случай: в одном из домов врачи были не в состоянии оказать экстренную помощь пациенту, потому что застряли в лифте. Пациентка находилась без сознания. Случай произошел буквально два дня назад - лифт просто застрял между этажами, а женщина была на грани жизни и смерти. В кабине пациентка находилась вместе с врачами, однако у них не было нужного оборудования чтобы оказать женщине помощь. У вологжанки случился гипертонический криз, поэтому ей срочно нужна была госпитализация.

У лифтеров заняло около сорока минут чтобы достать врачей и бедную женщину, которая все это время просто лежала на полу подъемника. 

Родственники пострадавшей написали заявление в департамент здравоохранения и в прокуратуру города. Жители этого дома уже не раз жаловались на неисправное состояние лифта, однако никаких действий не предпринималось.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.