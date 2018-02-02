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Житель Невьянска впал в кому после капельницы

Сегодня, 17:09

В медучреждении проводится проверка после того, как 25-летний житель Невьянска погрузился в кому. Осложнение вызвал некачественный раствор, залитый медсестрой в капельницу.

 После боли в ноге в конце 2017 года горожанину было выписано принимать уколы и капельницу. В одной из лечебных процедур медсестра поставила капельницу. Когда пациент вернулся домой, ему стало плохо. Близкие сразу же вызвали скорую помощь. Осложнение видимо вызвало некачественное лекарство.

19 января житель Невьянска был без сознания, еще через три дня отказали внутренние органы. Было принято решение перевести его в областную больницу.

К этому моменту мужчина вышел из комы, и находится в тяжелом состоянии. Руководство больницы отказывается признавать свою вину в случившемся. Сейчас проводится проверка прокуратурой.


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