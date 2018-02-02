В Краснодаре под колесами поезда погибли двое людей

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Две трагедии в один день с разницей в 4 часа произошли в Краснодаре. Под колесами поездов погибла 54-летняя женщина и 51-летний мужчина.

Первое происшествие случилось на перегоне «Краснодар-1-Краснодар-Сортировочный». Жительница Республики Татарстан передвигалась пешком вдоль железнодорожных путей. Машинист поезда подавал звуковые сигналы, но женщина на них не отреагировала. Грузовой поезд выполнил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. Женщина получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в больницу №1, но спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Вторая смерть произошла на железнодорожном перегоне «Краснодар-Кубань». Пассажирский поезд «Ростов-Адлер» сбил насмерть мужчину из Гулькевичского района. К трагедии привело грубое нарушение правил поведения возле железнодорожного транспорта со стороны потерпевшего.

Специалисты акцентируют внимание, что необходимо переходить железнодорожные пути только в специально оборудованных местах при отсутствии поблизости движущегося поезда. Во время движения состав набирает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 м до 1500 м.