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Детсад Барнаула заплатит матери 150 тысяч рублей за травму дочери

Сегодня, 16:29

В одном из детских садов Барнаула девочка получила травму. Прошло 5 лет, и теперь мать потерпевшей намеревается отсудить у воспитательного учреждения моральную компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

Травматический инцидент в детском саду Барнаула произошел 5 лет назад во время утренней гимнастики. Потерпевшей прищемило дверью пальцы левой руки. Руководство воспитательного учреждения моментально предприняло меры, выделив средства на лечение девочки. Прошли года, а травма все еще дает о себе знать. Мать несовершеннолетней пострадавшей обратилась в городскую прокуратуру, дабы там помогли взыскать компенсацию.

В настоящее время надзорный орган подготавливает документы для судебного разбирательства.


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