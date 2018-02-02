На юго-западе Москвы нашли вмёрзшую в лёд гранату

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Осколочную противопехотную гранату Ф-1 обнаружили сегодня днём, 2 февраля, в одном из обледеневших прудов на юго-западе Москвы. К месту событий уже выехали эксперты-взрывотехники, район оцеплен полицией.

Как передают местные СМИ, взрывоопасный предмет был найден в Новоясеневском пруду. Граната вмёрзла в лёд и находится на поверхности лишь частично. На месте уже работают следователи, оперативные сотрудники МВД, которые выясняют происхождение боеприпаса. Место обнаружения эвакуировано и оцеплено. Проводятся проверочные мероприятия.

Ранее мы писали, что у жителя Курска в сумке с металлолом обнаружили гранату. Выявить опасный предмет удалось во время внепланового рейда по пунктам металлоприёма.