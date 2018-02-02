VistaNews.ru


На юго-западе Москвы нашли вмёрзшую в лёд гранату

Сегодня, 16:17

Осколочную противопехотную гранату Ф-1 обнаружили сегодня днём, 2 февраля, в одном из обледеневших прудов на юго-западе Москвы. К месту событий уже выехали эксперты-взрывотехники, район оцеплен полицией.

Как передают местные СМИ, взрывоопасный предмет был найден в Новоясеневском пруду. Граната вмёрзла в лёд и находится на поверхности лишь частично. На месте уже работают следователи, оперативные сотрудники МВД, которые выясняют происхождение боеприпаса. Место обнаружения эвакуировано и оцеплено. Проводятся проверочные мероприятия.

Ранее мы писали, что у жителя Курска в сумке с металлолом обнаружили гранату. Выявить опасный предмет удалось во время внепланового рейда по пунктам металлоприёма.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.