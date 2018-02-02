На кладбище в Ростовской области нашли труп 19-летнего парня

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В Шахтах (Ростовская область) местные жители обнаружили на территории городского кладбища тело 19-летнего подростка. Причину смерти молодого парня устанавливает региональный Следком.

Накануне охранники городского кладбища ростовских Шахт делали плановый обход, обнаружив мертвого 19-летнего парня. О произошедшем моментально сообщили региональным правоохранителям. Осмотрев тело юноши, криминалисты предположили, что его смерть была неестественной.

По факту обнаружения на кладбище Шахт трупа молодого парня заведено уголовное дело. Установить причину скоропостижной кончины жителя Ростовской области предстоит сотрудникам морга при региональном Следственном комитете.