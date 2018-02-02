В Воронеже снегоуборочный трактор снес светофор

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В Воронеже водитель снегоуборочного трактора решил попрактиковаться в дрифте. Однако не рассчитал скорость и снес светофор.

Вечером 1 февраля на улице Олеко Дундича прохожие могли наблюдать, как водитель снегоуборочного трактора устроил для них настоящее шоу, дрифтуя посреди улицы.

Конечно, выглядели маневры очень эффектно, однако по завершению мужчина потерял контроль над управлением и въехал в столб светофора, отчего тот перекосило.

Водитель поскорее уехал с места происшествия, но спустя какой-то промежуток времени вернулся, продолжая с невозмутимым видом чистить улицу от снега.