В Омске 10-летняя девочка выдумала педофила с серебряным зубом

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Как проинформировали сотрудники ГУ МВД России по Омску и области, 10-летняя девочка выдумала педофила с серебряным зубом. Полиция опровергает сообщение о появлении маньяка в Кировском округе.

По предварительным данным, 31 января в отделение полиции обратилась местная жительница Омска, заявившая, что неизвестный приставал к ее 8-летнему ребенку на улице. Мужчина не успел совершить противоправных действий в отношении малолетнего. Полицейские сделали ориентировку на злоумышленника, у которого основной приметой был серебряный зуб. Документ разослали по всем отделениям города.

Спустя день еще одна мать 10-летней девочки заявила, что неизвестный, похожий на вышеописанного педофила, пытался утащить ее чадо в машину. Судя по камерам видеонаблюдения, девочка выдумала историю, наслушавшись в кругу своих сверстников разговоров о маньяке.