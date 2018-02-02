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Постиравший кота живодер из Коми намеревается «помыть» еще одно животное

Сегодня, 14:36

Житель Республики Коми, прославившийся на просторах интернета публикацией кадров со стирки кота, намеревается «помыть» еще одно животное. В соцсети «ВКонтакте» живодер опубликовал сидящего в стиральной машине черного кота, предложив пользователям превратить его в животное белого цвета.

Живодеру из Коми удалось выйти сухим из воды после первой стирки кота, которую он совершил в январе. Почувствовав собственную безнаказанность, скандалист решил повторить садистскую выходку с черным пушистым животным. В соцсети «ВКонтакте» мужчина предложил интернет-сообществу превратить черного кота в белого. Согласно мнению некоторых пользователей сети, живодер просто решил поглумиться над хейтерами, оставшимися недовольными его пребыванием на свободе. После первой стирки кота, люди попросили правоохранителей закрыть за решеткой садиста, однако ему удалось выйти избежать наказания.

Сейчас пост жителя Коми о намерении сделать новую «стирку» удален из соцсети, однако некоторым пользователям удалось сделать его скриншоты, впоследствии предоставив их стражам порядка.


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