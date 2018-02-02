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В Нижегородской области 19-летняя девушка замёрзла насмерть на улице

Сегодня, 14:24

В городе Лысково Нижегородской области насмерть на улице замёрзла 19-летняя девушка. Её тело обнаружили в сугробе возле одного из местных кафе.

Как установила проверка, молодая горожанка пришла в заведение для того, чтобы отпраздновать день рождения одного из друзей. Вместе с ней в кафе находилась компания её приятелей из восьми человек. В определённый момент девушка решила одна выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, однако внезапно потеряла сознание и упала в снег. Никто из друзей так и не вышел наружу, не проверил, всё ли с ней в порядке. В итоге гости мероприятия разошлись по домам, а обледеневшее тело погибшей нашли только на утро.

Ранее мы писали, что в Ленобласти на улице едва не замёрз пьяный подросток. 13-летний школьник лежал на снегу в морозную погоду утром 1 февраля. Его заметили прохожие, которые вызвали медиков.


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