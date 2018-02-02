В Магадане учительница избила ученицу тетрадью по голове

Сегодня, 14:09

Учительница истории в магаданской школе позволила себе избить одну из учениц тетрадью по голове. За содеянное ей был сделан выговор администрацией.

В средней школе №21 Магадана учительнице истории не понравилось поведение школьницы на уроке и она начала ее бить тетрадью по голове. Все происходящее было отснято на видео одноклассниками, которые в этот момент наблюдали за происходящим и смеялись.

Только после того, как видео попало в Сеть и об этом инциденте начали писать местные СМИ, прокуратура назначила проверку в данной школе.

Известно, что за свои действия учительница понесла наказание в виде выговора от директора и администрации учебного заведения.