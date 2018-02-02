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В Кирове мошенники нажились на билетах на концерт рок-группы «Алиса»

Сегодня, 14:01

По данным МВД России по Кировской области, в Кирове мошенники нажились на билетах на концерт рок-группы. Сегодня, 1 февраля, «Алиса» с солистом Константином Кинчевым выступит в кировском клубе «GAUDI».

Сегодня в семь часов вечера в кировском клубе «GAUDI» выступит известная рок-группа «Алиса». Это заставляет мошенников, спекулирующих на билетах, активно искать жертвы среди фанатов.

Одна из местных жительниц в социальной сети обратилась в сообщество, посвященное сегодняшнему мероприятию, где уточнила стоимость билетов на концерт. После этого с ней связалась девушка и предложила по скидке всего за 3,4 тысяч рублей продать два билета. После перевода указанной суммы на банковский счет, потерпевшая не получила обещанного. Этим инцидентом занимаются сотрудники МВД России по Кировской области, открыто уголовное дело.


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