В Мордовии бездомный угнал детские санки

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Как проинформировали в ГУ МВД России по Мордовии, бездомный мужчина угнал детские санки. Инцидент зафиксирован в Ковылкинском районе, проводится следственная проверка.

По предварительным данным, маленький местный житель Ковылкинского района Мордовии оставил свои санки возле магазина, куда зашел за покупками. В этот момент мужчина без постоянного места жительства приметил зимний транспорт и украл его с намерением дальнейшей реализации. Отмечается, что бездомный ранее привлекался к уголовной ответственности.

По факту инцидента сотрудниками правоохранительного ведомства «Ковылкинский» были проведены оперативно-следственные мероприятия, по их итогам примут процессуальное решение в отношении угонщика санок. За повторную попытку привлечения к ответственности мужчине может грозить тюремный срок.