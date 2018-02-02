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Обстрел боевиками Су-25 ВКС РФ попал на видео

Сегодня, 13:17

Обстрел в Сирии боевиками Су-25 ВКС РФ в небе над Идлибом попал на видео. Пользователи Сети восхищаются, насколько умело лётчик от него уклонился.

 Боевики, воюющие в Сирии, сообщили, что им удалось подбить Су-25, принадлежащий ВКС РФ. На своём информресурсе они выложили видео, якобы, подтверждающее это.

В то же время, даже на доступных кадрах короткого ролика видно, что пилот с лёгкостью уклонился от обстрела с земли. При этом Су-25, практически не отклонился от своей траектории.

Боевики уже неоднократно пытаются поразить действующие в Сирии Су-25, применяя для этого зенитные установки. Это им не удаётся, поскольку данный самолёт обладает высоким уровнем защиты.

Помимо хорошей маневренности, он располагает также бронированной обшивкой.

Су-25, запечатлённый на видео, выполнял свой боевой вылет 1 февраля. Основным предназначением этих самолётов является поддержка наземных сил.


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