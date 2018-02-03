В Хабаровском крае мужчина неделю жил в кабине вмёрзшего в реку грузовика

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Недалеко от Уссурийска Хабаровского края водителю грузовика пришлось неделю жить в кабине грузового автомобиля, вмёрзшего в реку. Вызволить транспортное средство из плена удалось лишь благодаря специальной технике.

Грузовиком поочерёдно управляли двое мужчин. Вблизи от Уссурийска их автомобиль вмёрз в лёд на берегу реки. Поскольку сотовая связь в этом районе работала плохо, одному из водителей пришлось идти пешком за помощью в ближайший посёлок, расположенный в 30 километрах от места происшествия. Второй шофёр остался сторожить автомобиль. Спустя время забили тревогу родственники мужчин, которые восстановили маршрут и смогли найти их автомобиль. Чтобы вытащить грузовик изо льда, потребовались специальные тепловые пушки и «КамАЗ».

Ранее мы писали, что в Самарской области рыбак вмёрз в лёд на снегоходе и погиб. Мужчина 12 часов находился в плену водоёма, ожидая помощи, пока не скончался от переохлаждения.