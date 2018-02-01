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Самолёты ВВС США продолжат полёты у черноморского побережья РФ

Вчера, 23:46

Самолёт ВВС США намерены продолжать свои полёты у черноморского побережья РФ вблизи с границами страны. Заявление об этом сделали высокопоставленные представители Пентагона.

 В частности, об этом проинформировал Кеннет Маккензи, являющийся генерал-лейтенантом в Комитете начальников штабов.

Он сообщил – Чёрное море является международным воздушным пространством. Следовательно, ВВС США имеют право полётов над ним. А значит – они будут продолжаться.

Помимо того, представитель ВВС США не преминул напомнить информацию Пентагона о том, что инцидент с перехватом американского самолёта-разведчика был «непрофессионален и небезопасен».

Этот инцидент произошёл над акваторией Чёрного моря рядом с границами РФ 29 января. Тогда российские пилоты воспрепятствовали воздушному судну, производящему разведывательные действия вблизи российских границ, опасно приблизиться к ним.

Подобный маневр, отгоняющий нежелательных гостей от границ страны, был совершён мастерски подготовленным экипажем Су-27.

Представители Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что действия российских лётчиков были стандартны, законны и абсолютно безопасны.

Военное ведомство предложило своим американским коллегам в будущем не прокладывать маршруты своих воздушных разведчиков рядом с границами РФ. Или договориться с Россией о правилах, в соответствии с которыми они будут выполняться.


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