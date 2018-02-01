Девушка из тонущего автомобиля в Москве разоблачила спасителя

Вчера, 23:03

Спасенная пострадавшая девушка из тонущего авто в Москве разоблачила своего спасителя. Предварительно, сам мужчина из Таджикистана заявил, что именно он сумел вытащить пострадавшую из ледяной воды.

В Москве на Костомаровской набережной, 5 декабря иномарка упала в реку с моста. За рулем Mitsubishi Lancer в момент аварии находилась 33-летняя девушка. Пострадавшую спас житель Таджикистана, о чем самостоятельно заявил СМИ, да еще ему и удалось заработать денежное вознаграждение.

Девушку отправили в больницу Москвы после извлечения из воды. Но как утверждает сама пострадавшая, житель Таджикистана никакого отношения к ее спасению не имеет. Таким образом, сделав официальное заявление о своем спасителе, потерпевшая "вывела" его на чистую воду. Информация о подробностях героизма пока неизвестна.