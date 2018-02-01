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Диверсанты в ДНР совершили покушение на главу Минобороны

Вчера, 21:53

В ДНР 1 февраля диверсанты обстреляли здание Минобороны ДНР, где возможно находился глава ведомства Владимир Кононов.

 Сообщается, что неизвестные обстреляли здание ведомства. Целью диверсантов, предположительно был министр обороны ДНР Владимир Кононов. Стреляли диверсанты из гранатомета.

Кроме того, сегодня появилась информация об обстреле силовиками Докучаевска. Утром ВСУ начали стрелять по городу, в результате чего были повреждены оборудование нефтеперерабатывающего завода и жилой дом. О пострадавших информации не поступало.


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