В Петербурге неадекватный мужчина бросался на проезжающие автомобили

Вчера, 21:18

В Петербурге очевидцы засняли на видео, как неадекватный мужчина на Васильевском острове бросается на проезжающие мимо автомобили. Мужчина еле стоял на ногах, пытался остановить едущие на него машины. Водители постоянно объезжали дебошира, но прогнать его никто не решился.

На Васильевском острове Петербурга пьяный, или же под воздействием наркотических средств, мужчина бросался на проезжающие по дороги автомобили. Водители несколько минут объезжали неадекватного дебошира. Примечательно, что проучить и прогнать мужчину никто не решился. В конечном итоге он ушёл с проезжей части сам.

Видеозапись происшествия сделал кто-то из прохожих и выложил в интернет.