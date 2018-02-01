В Оренбурге мужчина чуть не взорвал целый дом по улице Чкалова

Сегодня, 18:02

В Оренбурге мужчина чуть не взорвал многоквартирный дом на улице Чкалова. Преднамеренно он открыл кран газа в своей квартире и не соглашался ни на какие переговоры с полицией.

Согласно оперативным данным достоверного источника, на место происшествия по улице Чкалова прибыли сотрудники Росгвардии, чтобы предотвратить возможный взрыв многоквартирного дома. Они пытались установить связь с квартировладельцем, который решил угрозами взрыва показать свой протест. Росгвардейцам так и не удалось наладить контакт, так как мужчина в квартире не проявлял никакого желания к беседам и договорам.

Оперативники начали уже даже ощущать запах газа на лестничной клетке, поэтому их дальнейшие действия были решительными. После применения усилий полицейские проникли в квартиру и в первую очередь закрыли газовый кран, который уже был открыт. Любое промедление могло привести к большой вероятности взрыва многоквартирного дома.

В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отделение полиции.