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Житель Старого Оскола убил собутыльника ножницами

Сегодня, 17:52

68-летний житель Старого Оскола убил собутыльника, используя ножницы. Известно, что в октябре 2017 года пенсионер собрал своих друзей и близких и они устроили застолье. В ходе разговора у мужчин возник спор.

Они спорили о том, кто из них был авторитетнее на зоне.

В результате ссоры один из них взял ножницы и нанёс тяжкие травмы своему знакомому. Мужчина был в ярости и ударил собутыльника шестнадцать ударов в шею, живот и руки. Потерпевший сразу же скончался на месте события.

Пострадавшему мужчине было 53 года. Сообщается, что преступник был взят под арест, и ему присудили девять лет тюремного заключения. Однако приговор еще не вступил в силу, и может быть обжалован в суде.


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