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Воспитатель детского сада заподозрена в применении силы к ребенку

Сегодня, 18:12

Первого февраля 2018 года московские сотрудники правоохранительных органов арестовали 35-летнюю женщину, ранее работавшую воспитателем в одном из детских садов города. 

 Женщина была заподозрена в применении силы в отношении одного из детей. О случившемся в полицию заявила мать пострадавшего ребенка. Во время следствия полиция выяснила, что в детском саду на Дмитровском шоссе, воспитатель был заподозрен в применении физической силы к пятилетнему ребенку.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело, которое предусматривает статья 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении к подозреваемой женщине состоялась мера пресечения в виде подписки о невыезде, вплоть до выяснения подробных обстоятельств произошедшего.


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