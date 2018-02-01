Воспитатель детского сада заподозрена в применении силы к ребенку

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Первого февраля 2018 года московские сотрудники правоохранительных органов арестовали 35-летнюю женщину, ранее работавшую воспитателем в одном из детских садов города.

Женщина была заподозрена в применении силы в отношении одного из детей. О случившемся в полицию заявила мать пострадавшего ребенка. Во время следствия полиция выяснила, что в детском саду на Дмитровском шоссе, воспитатель был заподозрен в применении физической силы к пятилетнему ребенку.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело, которое предусматривает статья 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении к подозреваемой женщине состоялась мера пресечения в виде подписки о невыезде, вплоть до выяснения подробных обстоятельств произошедшего.