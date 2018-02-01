В Санкт-Петербурге в метро умер пассажир

Сегодня, 17:09

Сегодня днём, 1 февраля, в Санкт-Петербурге на станции метро «Технологический институт» скончался человек. Сообщения о смерти пассажира от очевидцев стали появляться в социальных сетях после 15 часов.

По словам свидетелей данного инцидента, мужчине внезапно стало плохо в вагоне метрополитена. Люди помогли ему выйти на платформу и попытались оказать первую помощь, но он потерял сознание и в итоге скончался. На место происшествия прибыли правоохранители и медики, которые констатировали смерть. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что на борту самолета рейсом «Краснодар-Москва» умер пассажир. Пассажиру резко стало плохо из-за чего лайнер экстренно сел в Воронеже, однако спасти жизнь мужчине это не помогло.