VistaNews.ru


В Санкт-Петербурге в метро умер пассажир

Сегодня, 17:09

Сегодня днём, 1 февраля, в Санкт-Петербурге на станции метро «Технологический институт» скончался человек. Сообщения о смерти пассажира от очевидцев стали появляться в социальных сетях после 15 часов.

По словам свидетелей данного инцидента, мужчине внезапно стало плохо в вагоне метрополитена. Люди помогли ему выйти на платформу и попытались оказать первую помощь, но он потерял сознание и в итоге скончался. На место происшествия прибыли правоохранители и медики, которые констатировали смерть. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что на борту самолета рейсом «Краснодар-Москва» умер пассажир. Пассажиру резко стало плохо из-за чего лайнер экстренно сел в Воронеже, однако спасти жизнь мужчине это не помогло.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.