В Омске из-за скользкого тротуара упала мама с дочкой на руках

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Жительница Омска пожаловалась в соцсети «Вконтакте» на бездействующие городские коммунальные службы. Молодая мама, передвигаясь с 2-летней дочкой на руках, упала из-за скользкого тротуара, получив травму головы.

По словам потерпевшей от гололеда жительница Омска, во время падения на льду, она и ее дочь сильно ударились головами. 2-летнюю девочку от серьезной травмы уберегла плотная шапка, а вот ее маме не посчастливилось получить сотрясение мозга. В травматическом инциденте возмущенная женщина обвинила омских бездействующих коммунальщиков, которые никак не отреагировали на гололед.

Публикацию молодой мамы поддержали ее земляки. Интернет-сообщество активно негодует из-за небезопасного передвижения по улицам, требуя у местных властей обратить внимание на неудовлетворительную работу коммунальных служб.