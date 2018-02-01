В Прикамье полицейский спас девочку, полтора часа бродившую по морозу

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В Прикамье полицейский спас маленькую девочку, которая, потерявшись, сама полтора чала бродила по морозу. Это случилось в посёлке Сива.

Дежурный полицейский нашёл ребёнка, отправившегося из школы домой и заблудившегося. Это было связано с тем, что 7-летняя школьница лишь недавно переехала на жительство с родителями в Сиву и ещё не успела освоиться в нём.

Сообщение об этом распространено местными правоохранителями. Согласно нему, ранее дочь всегда встречала из школы её мать. Она приезжала к месту прибытия школьного автобуса.

В этот раз автобус пришёл раньше. Девочка, не дождавшаяся прибытия матери, решила добираться к дому самостоятельно. Этого ей не удалось. В итоге, она бродила по незнакомым улицам при морозной погоде около полутора часов.

К счастью, её обнаружили местные полицейские, организовавшие розыск ребёнка. К их помощи обратилась мать малолетней школьницы. Те незамедлительно приступили к её розыску.

Они начали с обследования улиц, прилегающих к месту прибытия школьного автобуса и опросу прохожих¸ встреченных там.

Это дало результат. Малышка нашлась. Состоянию её здоровья ничто не угрожает.

Когда школьницу нашли, она была напуганной и заплаканной. Своим спасителям девочка сообщила, что просто хотела пойти навстречу маме, но заблудилась.