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Заблудившийся южноуралец пять дней провел в лесу на 30-градусном морозе

Сегодня, 02:15

Житель Челябинской области провел пять дней в лесу на 30-ти градусном морозе. Мужчина заблудился во время заготовки леса.

Во время заготовки леса в Челябинской области мужчина потерял ориентацию в лесу и заблудился. Выбраться из зарослей он пытался на протяжении пяти дней, находясь на 30-ти градусном морозе. После того, как лесоруб был найден, его отправили в медицинское учреждение для обследования. Медики на сегодняшний день, оценивают его состояние как хорошее.

На поиски пропавшего жителя области отправились его односельчане, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Обнаружить мужчину удалось его товарищу, который и доставил его в больницу. Нашедший товарища мужчина заявил, что когда он нашел пропавшего друга, тот практически не мог соображать из-за сильного переохлаждения и усталости.

Стало известно, что заблудившемуся лесорубу 31 год, выжить в таких тяжелых условиях он смог только из-за того, что ел еловые иголки со снегом. Спал он всего по пол часа возле костров, которые разводил в лесу.

Подобные случаи не являются редкостью, в лесу люди часто увлекаются работой и теряют ориентацию в пространстве.


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