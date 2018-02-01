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«Зловонная месть»: Под Смоленском уволенный сотрудник измазал магазин фекалиями

Сегодня, 16:21

В Рославле Смоленской области задержали мужчину, который систематически измазывал стены одного из местных магазинов фекалиями. Выяснилось, что нарушителем оказался бывший сотрудник заведения, который оригинальным и не совсем законным способом пытался добиться от администрации выплаты ему зарплаты.

Установить личность вредителя не удавалось долгое время. Мужчина приходил к стенам торговой точки по ночам, а на утро его бывшие коллеги вынуждены были каждый раз оттирать фасад здания от фекалий. В итоге хулиган всё же попал в объектив одной из камер видеонаблюдения. В суде мужчина пояснил, что просто хотел добиться от бывшего работодателя справедливого расчёта. Служители Фемиды встали на сторону владельцев магазина, признав вину нарушителя. Последнему позиция органов правосудия не понравилась и он не нашёл другого способа выразить свой протест, кроме как забросать здание суда сырыми яйцами. В итоге рославльца задержали и отправили на восемь суток под административный арест.

Ранее мы писали, что Санкт-Петербурге иномарку вымазали фекалиями за неправильную парковку.


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