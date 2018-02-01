В Пермском крае ученица 6 класса размахивала ножом в школе

Сегодня, 16:07

Как проинформировали в Министерстве образования по Пермскому краю, 12-летняя ученица 6 класса размахивала ножом в школе. Инцидент зафиксирован в Березниках в учреждении №28, сейчас ребенок находится на лечении в психиатрической больнице.

По предварительно установленным данным, ученица шестого класса, будучи в столовой с другими людьми, вооружилась ножом и кидалась на своего одноклассника. На ситуацию вовремя среагировали охранник, социальный педагог и представители администрации. Девочку доставили в медицинское учреждение, на данный момент она проходит лечение в психиатрической клинике. В школе №28 в Березниках с ноября месяца и числится на учете детей с группой риска.

В Минобразовании Пермской области подчеркнули, что в произошедшем инциденте никто не пострадал благодаря своевременному вмешательству педагогов.