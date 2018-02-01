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Как проинформировали сотрудники ЛО МВД России по Кировской области, в Кирове на вокзале полиция задержала двух пьяных школьниц. Инцидент зафиксирован 1 февраля около семи часов утра, в отношении родителей девочек открыто административное производство.

По предварительным данным, 1 февраля в Кирове на железнодорожном вокзале полицейские заметили двух школьниц возрастом 14 и 15 лет, которые находились под действием алкоголя и вели себя неадекватно. После установления личностей стало известно, что обе девочки стоят на учете в комиссии по вопросам несовершеннолетних. Одна из них уже привлекалась к ответственности за кражу и распитие алкоголя, дважды она была в розыске местной полиции.

С родителями задержанных проведена беседа, в их отношении открыли административное дело. Отмечается, что на вокзале девочки оказались из-за того, что жительница Кирова провожала подругу, проживающую в Стрижах.