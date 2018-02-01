VistaNews.ru


В Кирове на вокзале полиция задержала двух пьяных школьниц

Сегодня, 15:34

Как проинформировали сотрудники ЛО МВД России по Кировской области, в Кирове на вокзале полиция задержала двух пьяных школьниц. Инцидент зафиксирован 1 февраля около семи часов утра, в отношении родителей девочек открыто административное производство.

По предварительным данным, 1 февраля в Кирове на железнодорожном вокзале полицейские заметили двух школьниц возрастом 14 и 15 лет, которые находились под действием алкоголя и вели себя неадекватно. После установления личностей стало известно, что обе девочки стоят на учете в комиссии по вопросам несовершеннолетних. Одна из них уже привлекалась к ответственности за кражу и распитие алкоголя, дважды она была в розыске местной полиции.

С родителями задержанных проведена беседа, в их отношении открыли административное дело. Отмечается, что на вокзале девочки оказались из-за того, что жительница Кирова провожала подругу, проживающую в Стрижах.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.