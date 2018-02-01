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Вице-президент «Лукойла» просит полицию наказать школьницу за избиение его сына

Сегодня, 15:31

Один из вице-президентов отечественной энергетической компании «Лукойл», чье имя правоохранительные органы Москвы решили не разглашать, попросил у МВД наказания для ученицы 4 класса. Бизнесмен намерен отомстить маленькой девочке за то, что она ударила его сына.

Скандальный инцидент произошел в стенах одной из московских школ. Между учениками 4 класса вспыхнул словесный конфликт, переросший в рукоприкладство. Не зная, кем является папа обидчика, провинившаяся девочка избила потерпевшего мальчика, да так, что его пришлось вести в больницу. Врачи диагностировали у сына одного из вице-президентов «Лукойла» травмы лица и локтевого сустава.

Жаждущий справедливости отец обратился с заявлением в московские правоохранительные органы. Бизнесмен требует, дабы стражи порядка во всем разобрались и наказали виновницу школьного потасовки. Дальнейшее развитие скандальных событий прессе пока что неизвестно.


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