В Подмосковье собака прокусила ягодицу экс-игрока ЦСКА

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Домашняя собака прокусила ягодицу Кирилла Корбана, экс-игрока ЦСКА. Инцидент произошел в Подмосковье в Летнем Отдыхе. Знаменитый спортсмен уже написал жалобу в местную полицию.

Кирилл Корбан находился в Летнем Отдыхе, когда на него напала собака. Она прокусила ягодицу знаменитого спортсмена, который обратился в полицию с заявлением на хозяина пса. На данный момент футболист уже оправился от шока.

Корбан является воспитанником ЦСКА Москвы. Он известен выступлением за дублирующий командный состав армейцев, а также за дубль «Динамо» (Минск). В 2008 году футболист играл за команду «Торпедо-РГ», а первая половина сезона в 2009 году была проведена им в команде «Волгоград». С 2013 года спортсмен выступает в столичном первенстве ЛФК за знаменитый «Приалит Реутов», в 2014 году он ходил на просмотр «Нарва-Транс» из Эстонии.