В Волгодонске в детсаду нашли опасные яйца

В Волгодонске в детсаду нашли опасные для употребления яйца. В учреждении «Дружные ребята» обнаружили более 140 единиц данного продукта, не содержащего маркировки.
Данные приведены пресс-службой регионального Россельхознадзора. При отсутствии маркировки, невозможно получить сведения ни об изготовителе яиц, ни о сроке, когда оканчивается их пригодность.
Всю продукцию с несоответствиями уничтожили. Виновник нарушения оштрафован.
В то же время сообщается о том, что данный случай в детских учреждения Ростовской области является далеко не единственным. Подобные нарушения фиксировались и ранее.
Если на продукте отсутствуют маркировочные данные, это грубое нарушение ветеринарного законодательства. Штраф может достигать размера в 5 тыс. рублей.