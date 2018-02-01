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В Волгодонске в детсаду нашли опасные яйца

Сегодня, 14:53

В Волгодонске в детсаду нашли опасные для употребления  яйца. В учреждении «Дружные ребята» обнаружили более 140 единиц данного продукта, не содержащего маркировки.

 Данные приведены пресс-службой регионального Россельхознадзора. При отсутствии маркировки, невозможно получить сведения ни об изготовителе яиц, ни о сроке, когда оканчивается их пригодность.

Всю продукцию с несоответствиями уничтожили. Виновник нарушения оштрафован.

В то же время сообщается о том, что данный случай в детских учреждения Ростовской области является далеко не единственным. Подобные нарушения фиксировались и ранее.

Если на продукте отсутствуют маркировочные данные, это грубое нарушение ветеринарного законодательства. Штраф может достигать размера в 5 тыс. рублей.


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