На Алтае две сестры избили девушку и опубликовали видео в сети

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В алтайском городе Камень-на-Оби беременная девушка и её сестра решили избить другую девушку за то, что она их обозвала проститутками. Всё происходящее они записывали на видео, а затем выложили в сети.

На кадрах ролика видно, как две очень полные молодые женщины издеваются над своей обидчицей. Примечательно, что во время издевательств четвёртый фигурант дела снимает всё на видео и совершенно ничего не предпринимает.

Сначала одна из тучных дам села на голову пострадавшей. Затем она стащила её на пол за волосы и стала бить по голове, при этом сильно ругаясь, и угрожая подстричь. В это время девушка плачет и умоляет женщин остановится, однако те берут в руки железный совок и начинают избивать свою жертву, после чего отрезают ножом часть волос с её головы.

В итоге оказалось, что автор ролика выложила его в паблик, который посвящён будущим мамам. Однако там она наткнулась на критику, заявив, что она герой, потому что заступилась за бабушку и за беременную сестру, а пострадавшая пришла к ним домой с целью «убивать».

Очевидцы перепалки в сети уточняют, что совершавшая избиение женщина часто угрожает в интернете горожанам убить и закопать в лесу. Обычно потенциальными жертвами становятся хрупкие и слабые девушки. Тучная дама начинает к ним приставать в сети под разными предлогами, даже за то, что они здороваются с её парнем.

Комментаторы ролика выразили надежду, что на неадекватную женщину вскоре обратят внимание правоохранители.