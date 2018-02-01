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В Зауралье мать до смерти забила 11-месячного ребенка

Сегодня, 14:07

Как проинформировали в прокуратуре Курганской области, в Зауралье мать до смерти забила 11-месячного ребенка. Инцидент зафиксирован в августе месяце 2016 года в Белозерском районе.

По предварительно установленным данным, в начале августа месяца 2016 года 32-летняя гражданка, будучи дома в Белозерском районе области со своим 11-месячным ребенком, уняла плачь младенца несколькими ударами по его голове. В конце месяца чадо скончалось от полученных травм. Следствие установило, что к такой практике воспитания женщина прибегала неоднократно.

Прокуратура открыла уголовное производство, которое будет направлено в суд для рассмотрения по существу после того, как обвиняемая получит соответствующее заключение. За подобное злодеяние матери грозит наказание в виде тюремного срока вплоть до пожизненного заключения.


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