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В Петербурге ОМОН ворвался в ТК «Народный»

Сегодня, 13:36

Как проинформировали в ГУ МВД России по Петербургу, ОМОН ворвался в ТК «Народный». Инцидент зафиксирован на проспекте Косыгина, Росгвардия провела проверку.

По предварительным данным, сотрудники ОМОНа в Петербурге прибыли в ТК «Народный», расположенный на улице Косыгина. Свидетелями этого инцидента стали многие местные жители, которые поделились информацией и фотографиями в социальных сетях.

Сотрудники Главного управления МВД Российской Федерации проинформировали, что на территории торгового комплекса представители Росгвардии провели мероприятия по факту соблюдения миграционного законодательства. Не сообщается, были ли выявлены какие-либо нарушения. Известно, что проверки «Народного» связаны с прошлогодним отравлением мигрантов, работающих в этом заведении. Тогда закрыть ТК не смогли, так как не выявили ответственного лица.


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