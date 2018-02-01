В Воронеже неизвестные отстреливают собак

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В Воронеже неизвестные люди отстреливают бездомных собак. Об этом в социальных сетях заявила Наталья Бурдаева, которая помогает животным.

По словам Натальи Бурдаевой, в Воронеже ведется активный отстрел бродячих собак, отстрельщики передвигаются на двух автомобилях марки Citroën бордового и белого цветов с государственными номерами 099 и С 213 ОА соответственно.

Пользователи поддержали защитницу животных и заявили, что также становились свидетелями отстрела собак в Воронеже. Юзеры предполагают, что эти мероприятия проводятся при поддержке городских властей, так как такой вариант более экономичный. Среди других возможностей стерилизация и приюты, но они дорогостоящие, в отличие от ликвидации. Наталья Бурдаева призывает остановить кровавый беспредел, который переходит все возможные рамки законодательства.