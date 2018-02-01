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Под Красноярском мать бросила маленьких детей в запертом доме

Сегодня, 12:58

Под Красноярском мать бросила своих маленьких детей в запертом частном доме с опасными условиями. Это произошло на территории Мотыгинского района.

 Сообщение сделано пресс-службой регионального МВД. Согласно информации, 28-летняя женщина на 3,5 часа оставила своих малышей запертыми, уйдя с сожителем на пьянку.

О том, что малыши находятся в опасности, правоохранителей проинформировала соседка нерадивой матери. Те прибыли незамедлительно.

Они нашли женщину в доме её знакомых уже через полчаса. Женщина сообщила, что у неё нет ключей от дома. Однако, они были найдены при досмотре её вещей.

Когда полицейские вошли в дом, то обнаружили там девочку в возрасте 4 года и мальчика, которому год и месяц. При этом в одной из комнат был обогреватель во включённом состоянии. Также работали два телевизора. Выход из комнаты, где находились дети, был перегорожен.

Дети просидели одни в запертом помещении около 3,5 часов. При этом им не оставили ни питья, ни еды. Если бы не бдительность соседки, неизвестно, сколько бы это могло продолжаться.


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