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Как проинформировали представители Росгвардии по Курганской области, в Зауралье мужчина нашел снаряд в куче угля. Инцидент зафиксирован 1 февраля в городе Шумихе.

По предварительно установленным данным, 1 февраля местный житель города Шумихи в надворных постройках, которые принадлежат ему, нагребал уголь и нашел старый боеприпас. Он сообщил об инциденте в соответствующие ведомства.

На место ЧП в оперативном порядке прибыли эксперты инженерно-технической группы ОМОНа «Скиф». Саперам удалось безопасно изъять снаряд и обследовать его.

Согласно результатам проверки, боеприпасом оказался артиллерийский снаряд в 30 миллиметров с головным взрывателем, на нем были замечены следы коррозии. В курганской Росгвардии проинформировали, что опасный предмет ликвидировали накладным зарядом в безопасном для людей месте, соблюдая все пункты необходимой предосторожности.