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В Балашове двое взрослых и трое детей отравились газом

Сегодня, 12:44

Вчера, 31 января, в Балашове, что в Саратовской области, три ребёнка и их двое родителей отравились бытовым газом. Как уточняется в областном центре медицины катастроф, случилось это из-за неисправной газовой колонки.

 В полученной информации говорится, что примерно в 19:00 на пульт дежурного поступило заявление о том, что из-за поломанной газовой колонки и дальнейшей утечки газа отравилась молодая семья. Случилось это в доме №10б на Шоссейной улице.

Прибывшие на место происшествия специалисты и медики доставили в больницу с отравлением бытовым газом троих детей – двух мальчиков по 5 и 7 лет, а также девочку 4 лет. Их 29-летняя мать и 27-летний отец пострадали не так значительно. Они получили от врачей разовую помощь и в госпитализации не нуждались.


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