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В Чечне военнослужащий расстрелял из автомата своего командира

Сегодня, 00:03

Ужасная трагедия произошла на территории города Грозный в Чечне. Один из снайперов-разведчиков застрелил из табельного оружия своего командира.

В СМИ появилась информация о том, что военнослужащий Чечни расстрелял своего командира из автомата Калашникова. Мужчина погиб сразу на месте происшествия 28 января. Есть предположения, что младший сержант вместе с подполковником накануне распивали алкоголь. Но эта информация будет тщательно проверяться сотрудниками военной прокуратуры.

В настоящее время стрелок арестован, заведено уголовное дело по факту убийства. Тело погибшего отправлено на экспертизу для подтверждения причин смерти. Оперативники проводят сбор информации, чтобы понять, что стало причиной такого неадекватного поведения военнослужащего, что привело к гибели командира. Подробная информация об инциденте, равно как и о месте, где произошла трагедия, пока не сообщается.


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