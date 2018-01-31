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Появилось видео возгорания power bank на борту самолета в Волгограде

Вчера, 22:52

На борту самолета А320, летящем из Москвы в Волгоград, после посадки в аэропорту Гумрак начался пожар из-за возгорания устройства power bank.

По словам очевидцев, закоротил переносной аккумулятор, с которого заряжался смартфон. Пожар был небольшим, но вызвал достаточно сильное задымление. Пассажиры начали тушить пожар своими силами, используя бутылки с водой.

Позже к тушению пожара присоединился один из членов экипажа с огнетушителем. Возгорание было быстро устранено.

Все пассажиры эвакуированы, никто не пострадал.


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