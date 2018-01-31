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В Крыму мужчина час бегал по больнице с отрезанным пальцем

Вчера, 22:14

В Крыму мужчина час бегал по больнице с отрезанным пальцем, надеясь получить помощь медперсонала.

Пострадавший пытался получить медицинскую помощь в больнице №6 города Симферополя, но врачи только и делали, что отправляли по разным кабинетам, не подумав остановить кровотечение.

Об этом сообщает симферопольчанка, рассказывая о том, что ее муж потерял фалангу пальца на работе. Когда они с мужем приехали в больницу, то пришивать палец отказались. Вместо этого мужчину, который нуждался в срочной медицинской помощи, направили в другое отделение больницы — в травматологию. Там ему принялись оформлять справку. О том, чтобы остановить кровь или сделать урок, и речи не было.

Женщина рассказывает, что, как только они попали в больницу, персонал был возмущен внешним видом жителя Симферополя — он был в рабочей одежде.

В результате медицинскую помощь лишившемуся пальца все же оказали спустя 40 минут, не считая 2 часов в очередях.

Минздрав Крыма ситуацию не комментирует.


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Галина
Вчера, 23:44

Ничего удивительного!!! Так работают медики Симферополя, что на «скорой», которую ждали молодому парню с подозрением на микроинсульт, в течении 2 часов.... схватили и повезли в 7 больницу САМИ! Там, правда нехотя, но оказали помощь.... К сожалению работать в Крыму не могут и не хотят, и дело здесь не в  зарплате, а в мозгах....

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