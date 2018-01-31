В Москве свидетели сообщают о задымлении на станции "Театральная"

Вчера, 20:25

В Москве свидетели рассказали о задымлении станции метро "Театральная". По предварительной информации, признаки дыма были замечены внутри перехода на станцию "Охотный отряд".

На данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего. Стоит напомнить, 29 января сообщали о задымлении станции "Курская". Позже данная информация была проверена, но не подтверждена.

Никакой угрозы пассажирам не выявлено. Ранее на Таганско-Краснопресненской линии метро в тоннеле застрял вагон с пассажирами в салоне. Это произошло недалеко от станции "Полежаевская". Как стало известно, причиной стал клин колодок.