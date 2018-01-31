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Женщина с дочкой упали на лестнице детской поликлиники №2 в Подольске

Вчера, 20:09

Во второй городской детской поликлинике города Подольск на скользких ступеньках поскользнулась и упала мама с дочкой на руках.

Жительница Подольска с девочкой упали сегодня на ступеньках лестницы лаборатории поликлиники №2, которая расположена на улице Машиностроителей 3- корпус 1. Девочка была госпитализирована для проведения обследования.

Знакомый семьи сообщил, что женщина несла малышку на руках, ведь ей меньше года. На лестнице не было перил, а ступеньки оказались очень скользкими, из-за чего мама не устояла, а девочка выпала из рук и получила удар головой. После этого ребенка стошнило, женщина сразу же начала звонить в скорую, но ее вызов был отклонен, ведь они уже были в медицинском учреждении.

Участковая медицинская сестра вызвала бригаду скорой и их забрали в ЦРБ, где ребенку сделали КТ головы, и диагностировали сотрясение головного мозга, после чего направили на консультацию к невропатологу.

Мужчина добавил, что когда семья была на консультации у врача поликлиники, на входе рабочие делали перила, однако пол по-прежнему был скользким.


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