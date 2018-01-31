В Перми 18-летняя девушка скончалась во время родов

Вчера, 20:05

В Перми для 18-летней девушки роды оказались смертельными. Она умерла в медицинско-санитарном отделении 9. Данная информация была подтверждена в областном министерстве здравоохранения.

Смерть настала 26 января. Причина кончины юной девушки - эмболия водами. Считается, что в результате такого процесса околоплодные воды оказываются в кровотоке и могут приводить к шоку и смерти. К счастью, медики смогли спасти ребёнка.

Ранее стало известно, что в Югре умерла многодетная мать по причине халатности врачей. Примечательно, уголовное производство взяли на рассмотрение только через два года. Также был зафиксирован случай гибели младенца из-за ошибок врача одной из больниц Новгородской области. Медики не смогли оказать помощь роженице, когда той было необходимо сделать кесарево сечение.