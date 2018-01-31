VistaNews.ru


В Перми 18-летняя девушка скончалась во время родов

Вчера, 20:05

В Перми для 18-летней девушки роды оказались смертельными. Она умерла в медицинско-санитарном отделении 9. Данная информация была подтверждена в областном министерстве здравоохранения.

Смерть настала 26 января. Причина кончины юной девушки - эмболия водами. Считается, что в результате такого процесса околоплодные воды оказываются в кровотоке и могут приводить к шоку и смерти. К счастью, медики смогли спасти ребёнка.

Ранее стало известно, что в Югре умерла многодетная мать по причине халатности врачей. Примечательно, уголовное производство взяли на рассмотрение только через два года. Также был зафиксирован случай гибели младенца из-за ошибок врача одной из больниц Новгородской области. Медики не смогли оказать помощь роженице, когда той было необходимо сделать кесарево сечение.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.